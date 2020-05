Jennifer Aniston draagt nog steeds de verlovingsring van Brad Pitt LOV

18 mei 2020

14u05

Bron: Mirror 1 Celebrities Hoewel de relatie van Brad Pitt (56) en Jennifer Aniston (50) al in 2004 spaak liep, lijkt de ‘Friends’-actrice er nog altijd goede herinneringen aan te hebben. Het is geen geheim dat de twee inmiddels weer goed overeenkomen, maar het is op z’n minst opvallend te noemen dat Aniston nog steeds de verlovingsring draagt die ze van Pitt kreeg. In 1999.

Toen Jennifer Aniston zich verloofde met Brad Pitt in 1999, kreeg ze daar een ring ter waarde van 500.000 dollar (462.000 euro) bij. Een unieke ring, want Brad liet hem speciaal voor Jen ontwerpen door Silvia Damiani. Het sieraad was gebaseerd op een paar oorringen die ze eerder al kreeg. Het design werd daarna ongelooflijk populair en er werden zelfs replica’s van verkocht.

Wie dacht dat Aniston de ring na hun breuk vriendelijk terug aan Brad heeft bezorgd, heeft het mis. Enkele oplettende Amerikaanse nieuwssites lieten hun oog vallen op de hand van Jennifer tijdens de SAG Awards dit jaar. Daar liepen de bekende exen elkaar tegen het lijf achter de schermen, een veelbesproken moment. Nu blijkt dat de actrice tijdens dat moment de verlovingsring droeg. Daarmee worden de geruchten aangewakkerd dat de twee intussen weer méér dan vrienden zijn.

Wat er ook van zij, dat de twee beroemde exen opnieuw erg goed overeenkomen, is wel degelijk een feit. Na hun veelbesproken breuk in 2004, toen Brad Jennifer verliet voor Angelina Jolie, slaagden ze er allebei in om het verleden achter zich te laten. De twee vrijgezelle sterren kunnen zelfs opnieuw door dezelfde deur. “Ze is een geweldige vriendin”, liet Brad zich op de rode loper van de Golden Globes ontvallen. En hij was een opvallende genodigde op het feestje voor Jennifers 50ste verjaardag.