Jennifer Aniston dacht na over carrière als binnenhuisarchitect

30 september 2020

16u59

Bron: ANP 0 Celebrities We kennen Jennifer Aniston (51) allemaal als actrice, maar toch heeft ze een tijdje getwijfeld of ze geen andere carrière moest beginnen. Dat vertelde de ‘Friends’-actrice in de podcast ‘SmartLess’, waarin ze meteen ook verklapte dat binnenhuisarchitect bovenaan haar lijstje staat.

“Ik moet zeggen dat het de laatste twee jaar wel door m'n hoofd heeft gespookt, en dat was nog nooit gebeurd", zei Jennifer Aniston over een mogelijke carrièreswitch. “Een ander project dat slecht voorbereid was, zoog het leven uit me. ‘Ik weet niet of dit me nog interesseert”, dacht ik toen.”

Toen haar gevraagd werd welke carrière ze dan wel zou willen, antwoordde ze: “Binnenhuisarchitectuur, vermoedelijk. Ik vind het geweldig. Ik word er echt heel erg gelukkig van." Ook in haar eigen huis houdt ze de nodige orde, vertelde ze. “Ik heb een soort van nieuwe dwangstoornis. Niet alleen ben ik constant aan het kuisen, afwassen is ook m’n favoriete bezigheid in de hele wereld geworden. Want je doet niet alleen de afwas, maar je wast ook je handen ... En organiseren! De eerste week (van de lockdown) was ik echt als een gek bezig met opruimen, tot ik besefte dat ik wat moest minderen, want dat ik nog amper kasten over had.”

