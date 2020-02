Jennifer Aniston blaast 51 kaarsjes uit en hint naar toekomst: komen er kinderen aan? LV

12 februari 2020

15u56

Bron: Interview Magazine 0 Celebrities Jennifer Aniston blies gisteren 51 kaarsjes uit. De gevierde actrice is misschien wel populairder dan ooit - zoals toen ze 20 miljoen Instagramvolgers verzamelde in 24 uur - en blijft het publiek boeien. Dus gaf Aniston naar aanleiding van haar verjaardag enkele openhartige interviews aan onder andere Elle en Interview magazine. Voor die laatste, waar ze ook schittert op de cover, werd ze niet door een journalist de kleren van het lijf gevraagd, maar wel door collega-actrice en vriendin Sandra Bullock (55).

Jennifer Aniston en Sandra Bullock hadden een erg open gesprek en praatten onder meer over hoe het is om als vrouw in Hollywood je mannetje te staan, en na een carrière van 20 jaar nog steeds relevant te zijn. Maar de twee keken ook vooruit, want Bullock was nieuwsgierig naar wat Jen nog wilt bereiken. “Wat heb je nog niet gedaan, maar kijk je wel naar uit om te doen?” Daarop gaf Aniston een vaag antwoord, met een kleine hint in verwerkt. “Het is niet zozeer wat ik mezelf zie doen, maar een momentopname in m’n hersenen waar ik de oceaan hoor, de oceaan zie. Ik hoor gelach, ik zie kinderen lopen. Ik hoor ijs in een glas, en eten gekookt worden. Dat is de vreugdevolle momentopname in mijn hoofd.”

Brad Pitt

Ook in Elle heeft ze het over kinderen en het huwelijk. Zo scheidde Jen recent nog van haar ex Justin Theroux. Haar huwelijk met Brad Pitt eindigde in 2005 - al denken heel wat mensen dat de twee terug een koppel vormen. Tot ze het bedrog met Angelina Jolie ontdekte, wilde de actrice heel graag kinderen met Pitt, een droom die in duigen viel. “Ik voel geen leegte. Mijn huwelijken waren succesvol, naar mijn eigen gevoel”, geeft ze toe. Over kinderen lijkt ze tegenwoordig iets minder zeker. “Sommige mensen zijn geboren om getrouwd te zijn en kinderen te krijgen. Ik weet niet hoe hard dat in mijn natuur ligt.” Aniston heeft het ook moeilijk met het traditionele plaatje dat de maatschappij probeert op te leggen. “We leggen vrouwen van alles op. Op deze leeftijd moet je trouwen. Op die leeftijd moet je kinderen krijgen... Dat is een sprookje. Een illusie die we moeten doorbreken.”

Vorig jaar deed Jennifer al haar beklag, nadat een roddelblad voor de zoveelste keer het gerucht de wereld instuurde dat Aniston zwanger was. “We mogen zelf beslissen wat mooi is als het aankomt op onze lichamen”, sneerde ze eerst over een verwijzing naar haar ‘verdikte buik’. “En ja, ik zal misschien op een dag moeder worden, en sinds ik toch alles in het openbaar bespreek, zullen jullie de eerste zijn om het te weten. Maar ik zal nooit moeder worden omdat ik me incompleet zou voelen, zoals velen ons willen laten geloven.”