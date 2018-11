Jenna Dewan heeft nieuwe vriend SD

06 november 2018

11u26 0 Celebrities Leuk nieuws over actrice en danseres Jenna Dewan (37). Een dik halfjaar nadat ze haar breuk met filmster Channing Tatum (38) aankondigde, heeft ze opnieuw de liefde gevonden.

Jenna Dewan is volop aan het daten met acteur Steve Kazee (43), bekend van de tv-serie ‘Shameless’ maar vooral bejubeld als Broadway-ster. De twee werden knuffelend en kussend gespot bij een Mexicaans restaurant in Palm Springs, Californië. “Het is nog pril, maar ze zijn erg gelukkig samen”, aldus de actrice.

Dewan en Tatum gingen in april na 9 jaar huwelijk uit elkaar. De twee leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de film ‘Step Up’ uit 2006 en trouwden in 2009. Ze hebben een dochter van vijf. “We zijn jaren geleden voor elkaar gevallen, en er is niets veranderd aan hoeveel we van elkaar houden. Maar de liefde is een prachtig avontuur waarin we momenteel verschillende wegen inslaan. We zijn nog steeds een familie en zullen altijd de toegewijde ouders van Everly blijven”, klonk het.