Jenna Dewan gaat naakt in 'Women's Health' MVO

26 juli 2018

17u31 0 Celebrities Jenna Dewan (37), actrice en de ex-vrouw van acteur Channing Tatum, staat deze maand volledig naakt in het magazine Women's Health. Het nummer staat volledig in het teken van een positief lichaamsbeeld.

"De laatste tijd heb ik een hele transformatie ondergaan in mijn persoonlijk leven, dus ik moet me vasthouden aan de positieve dingen", zegt ze in het bijhorende interview, waarin ze het heeft over haar scheiding. "Maar uiteindelijk hebben we onze relatie stopgezet omdat het voor geen van ons twee nog werkte. Het was moeilijk, omdat de hele wereld er een mening over had, maar uiteindelijk is het zo beter voor alle betrokken partijen. Zeker voor onze dochter."