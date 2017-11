Jeffrey Tambor stapt kwaad op uit serie na beschuldiging MVO

06u30 0 EPA Jeffrey Tambor Celebrities Jeffrey Tambor heeft zijn vertrek bij de Amazon-serie 'Transparent' aangekondigd, nadat twee vrouwen hem van seksueel ontoelaatbaar gedrag beschuldigden. De 73-jarige Hollywood veteraan, onder andere bekend van zijn rol als vader Sid Garner in The Hangover, verklaarde "geen mogelijkheid meer te zien om terug te keren in de serie."

Tambor ontkent beide beschuldigingen en liet via een verklaring weten: "Als mijn gedrag wellicht is opgevat als agressief, bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan. Maar het idee dat ik opzettelijk iemand zou lastig vallen is simpelweg niet waar. Gezien de huidige sfeer die ontstaan is op de set van Transparent, zie ik mezelf daar niet meer terugkeren."

De voormalig assistente van Tambor, transgendervrouw Van Barnes, postte een bericht op haar afgeschermde Facebook-pagina, waarin ze melding maakte van Tambor's ongepaste gedrag. Naar aanleiding hiervan stelde Amazon een onderzoek in. Niet lang daarna volgde een tweede beschuldiging. Tracy Lynette, eveneens een transgendervrouw en collega van Tambor bij Transparent, beweerde dat de Golden Globe-winnaar haar ten minste 'een keer fysiek heeft lastig gevallen.' Ook zou hij meerdere malen seksuele toespelingen en opmerkingen hebben gemaakt.

Opvallend detail is dat Tambor in Transparent de rol speelt van Maura Pfefferman, een transgendervrouw.