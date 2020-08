Jeff Lowe mag ‘Tiger King’-zoo dan toch niet runnen SDE

19 augustus 2020

15u34 0 Celebrities Jeff Lowe (67), bekend van de populaire Netflix-reeks ‘Tiger King’, mag zijn nieuw dierenpark voorlopig nog niet openen. De Amerikaanse zakenman was van plan om de dieren uit Joe Exotics voormalige zoo, ‘G.W. Zoo’, onder te brengen in een nieuwe dierentuin. Dat park zou in september opengaan, maar recente inspecties zorgden ervoor dat de nieuwe eigenaar zijn vergunning al voor minstens 21 dagen kwijt is.

De spraakmakende documentairereeks ‘Tiger King’ speelt zich af in de wereld van privé-dierentuinen, met als rode draad het verhaal van excentriekeling Joe Exotic, eigenaar van het wilde dierenpark G.W. Zoo. Een andere belangrijke hoofdrolspeler is Jeff Lowe, een louche zakenman die Joe Exotic financieel wil helpen om z’n zoo te behouden, maar tegelijkertijd zelf de macht in handen probeert te krijgen. De afgelopen tijd leek het erop dat Lowe daar - nu Joe Exotic in de gevangenis zit wegens dierenmishandeling en zijn betrokkenheid bij een ingehuurde moord - ook in zou slagen. Lowe was namelijk van plan om in september een nieuwe dierentuin te openen, die ‘Tiger King Park’ zou gaan heten, en waar hij alle dieren van de G.W. Zoo zou onderbrengen. Het domein van de G.W. Zoo ging namelijk naar Joe’s andere rivaal, Carole Baskin, die het park via een rechtszaak in handen kreeg. Jeff Lowe kreeg 120 dagen de tijd om het domein af te staan.

Verwaarloosde dieren

Maar voorlopig mag Jeff Lowe zijn nieuwe zoo niet runnen. Een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Landbouw zegt dat Lowe’s licentie al zeker 21 dagen geschorst is. Die schorsing zou er gekomen zijn nadat er enkele inspecties plaatsvonden in het dierenpark. De onderzoekers stelden vast dat verschillende dieren zwak en verwaarloosd leken. “Er was een leeuwenwelp van slechts 16 weken oud, dat zo mager en zwak was dat ze niet op haar poten kon staan en daarom meteen naar de dierenarts gebracht werd”, klonk het.

Zolang zijn vergunning ingetrokken blijft, kan Jeff Lowe zijn nieuwe dierentuin in Thackerville (Oklahoma) niet runnen. Jeff beet zelfzeker van zich af: “Ik ben er zeker van dat we bewijs kunnen leveren dat de dieren gezond zijn.” De dierenrechtenactivisten van PETA voeren al langer actie tegen Lowe en pleiten voor een definitieve intrekking van zijn vergunning, maar voorlopig is daar volgens de FBI nog geen sprake van.

Realityreeks

In een interview met het magazine ‘People’ vertelde Lowe nochtans dat hij het helemaal anders wou aanpakken. “Het gaat over de verplaatsing van deze prachtige dieren naar onze nieuwe dierentuin. We willen aan de wereld bewijzen dat je het wél goed kan doen”, klonk het.

Jeff Lowe en zijn echtgenote Lauren zijn absoluut niet tevreden met hoe ze in de beruchte Netflix-serie in beeld komen. Daarom willen ze hun kant van het verhaal vertellen in een nieuwe realityreeks. “Daarin gaat het over onze versie van ‘Tiger King’, met bewijsmateriaal om onze kant van het verhaal te staven”, vertelde Lowe. Waar en wanneer de reeks te zien zal zijn, is voorlopig nog niet geweten.

