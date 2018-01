Jean-Pierre Van Rossem heeft spijt van jarenlange ruzie met zijn vader: "Ik heb eindelijk ingezien dat het 100% mijn fout was" MVO

10u39 0

Vanmorgen had het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx ex-politicus en zakenman Jean-Pierre Van Rossem aan de lijn. Van Rossem vertelde geëmotioneerd dat hij spijt heeft van de ruzie met zijn vader: “Mijn vader was een intelligent man, maar ik heb meer dan 60 jaar met hem in ruzie gelegen over iets banaals. Ik heb eindelijk ingezien dat het 100% mijn fout was, maar ik heb al die tijd alles wat hij deed averechts en verkeerd geïnterpreteerd.” Van Rossem was kwaad omdat zijn vader destijds zijn lievelingskonijn Kaduin liet slachten voor zijn eerste communie. Al die jaren hebben de twee niet met mekaar gesproken, tot twee jaar geleden, toen zijn zus er twee maanden voor haar dood op aandrong om de ruzie te stoppen. “Ik heb hele mooie momenten gemist”, voegde hij eraan toe. De vader van Jean-Pierre Van Rossem is intussen 96. Door een herseninfarct is zijn aftakeling versneld. Jean-Pierre Van Rossem werkt intussen aan een boek over zijn vader.

BELGA Jean Pierre Van Rossem