Jean Paul Gaultier is boos op Kim Kardashian: "Goed geprobeerd, maar mijn idee stelen zal je niet lukken" MVO

27 april 2018

07u03 0 Celebrities Niet alleen vele volgers van Kim Kardashian vinden dat ze een regelrechte kopie heeft gemaakt van Jean Paul Gaultiers iconische parfumfles Classique, ook de Franse mode-ontwerper zelf ziet wel erg veel van zijn design terug in Kim's ontwerp.

Via Instagram laat hij weten dat er maar een 'oer-ontwerp' is en plaatste daarbij een afbeelding van het bekende flesje in de vorm van een vrouwelijke buste.

Gaultier schrijft erbij: 'Keeping up with the fragnance news!', wat een duidelijke verwijzing is naar de realityshow 'Keeping Up With The Kardashians'. Eerder deze week postte Kim op hetzelfde sociale medium een aantal foto's waarop haar naakte lijf te zien is, waarvan een mal gemaakt wordt. Van die mal is het uiteindelijke ontwerp van haar nieuwe parfum tot stand gekomen.

Vele volgers op Twitter beschuldigen de realityster van ordinair stelen. "Leuk geprobeerd Kim, maar dit heeft JP Gaultier ons in 1993 al gegeven. Zijn parfum heet niet voor niets Classique," schrijft iemand. Een ander verzucht: "Verzin toch zelf eens iets, in plaats van andermans werk schaamteloos te kopiëren."

4.30 KKWFRAGRANCE.COM @kkwfragrance Courtesy of Pio Pico Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 26 apr 2018 om 17:50 CEST

Work in progress @kkwfragrance Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 25 apr 2018 om 18:18 CEST

Keeping up with the fragrance's news! #Classique #JeanPaulGaultier Een foto die is geplaatst door null (@jpgaultierofficial) op 26 apr 2018 om 21:31 CEST