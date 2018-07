Jean-Claude Van Damme was elke dag stoned op set van 'Streetfighter', zo meent regisseur MVO

17 juli 2018

12u48 0 Celebrities Belgisch acteur Jean-Claude Van Damme (57) was elke dag stoned op de set van de 'Streetfighter'-film die in 1994 uitkwam, zo meent regisseur Steven de Souza.

De Souza, ondertussen al 70, verklaarde in een interview met The Guardian dat Van Damme aan de cocaïne zat tijdens de opnames. "Ik moest iemand inhuren, specifiek om erop te letten dat mijn hoofdpersonage niet te veel drugs nam om te functioneren. Destijds kon ik er nog niet over praten, maar nu wel. Hij stond stijf van de coke."

"Hij meldde zich zo vaak ziek dat ik constant in het script moest zoeken naar andere dingen die we konden filmen, scènes waar hij niet in voorkwam. We konden geen uren aan een stuk op hem zitten wachten..."

Ook zijn co-acteurs spraken zich al uit over moeilijkheden in de samenwerking met Van Damme. "Hij dronk alcohol op de set", klinkt het. "Als je er iets van zei, haatte hij je voor de rest van het filmproces."

The Muscles From Brussels zelf geeft toe dat hij problemen had. "Ik zat in een diep gat, maar ik ben eruit geklommen", besluit hij.