Jean-Claude Van Damme krijgt ster in Oostende

09 augustus 2018

10u45

De Belgische filmster Jean-Claude Van Damme is volgende maand de eregast op het filmfestival van Oostende. Hij zal er ook een ster onthullen op "Walk of Fame" op de zeedijk van Oostende. Dat meldt de organisatie donderdag.

Hoog bezoek volgende maand in Oostende want één van de bekendste Belgische filmsterren komt naar de badstad. Hij doet dat in het kader van het Filmfestival Oostende naar aanleiding van zijn nieuwe film "Lukas". Deze Franse actiethriller vertelt het verhaal van buitenwipper Lukas, vertolkt door Jean-Claude Van Damme, die gedwongen wordt om samen te werken met de politie. Op die manier probeert hij het hoederecht over zijn dochtertje niet te verliezen. Ook Kevin Janssens en Sam Louwyck spelen een rol in de prent.

In Oostende zal Jean-Claude Van Damme eregast zijn. De actieheld is gekend van films als Universal Soldier, Timecop, Bloodsport en The Expendables 2. "The Muscles from Brussels" mag op 9 september zijn ster onthullen op de zeedijk ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen. Die begint met onder meer Adrian Brody en Pierce Brosnan, die de voorbije jaren ook het zand van hun ster mochten wegborstelen, stevig aan te dikken. LOR/