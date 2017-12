Jean-Claude Van Damme is terug "Fantastisch! En... ik hou nog altijd evenveel van België" Jolien Boeckx in Parijs

05u00 0 Amazon Studios JCVD als Jean-Claude Van Johnson in de tv-reeks

‘The Muscles from Brussels’ is back. 57 is Jean-Claude Van Damme ondertussen, maar zijn lijf is nog even afgetraind als in de beginjaren. Dat toont hij in zijn eigen tv-reeks ‘Jean-Claude Van Johnson’. Met voor het eerst niet alleen actie, maar ook humor als wapen. «Eindelijk mag ik eens grappig zijn.»

‘Belgi-uuuuum!’ Dat is het eerste wat Jean-Claude luidkeels roept wanneer we één van de meest luxueuze hotels in Parijs binnenwandelen voor ons interview. Uit het oog, uit het hart geldt duidelijk niet voor de in Brussel geboren en getogen spierbundel. Al 35 jaar woont JCVD in de VS, en toch blijft ons land zijn grootste liefde. «Ik hou van België, van álle Belgen», zegt hij enthousiast. «Ik mis het enorm, maar ik kom nog dikwijls op bezoek. Toch zo’n vijf à zes keer per jaar. Mijn mama woont in Knokke en ik logeer altijd bij haar. Soms trek ik ook gewoon de straten in Brussel op, waar ik ben opgegroeid.» Van Damme is een wereldberoemde actiester, en dat heeft hij naar eigen zeggen allemaal te danken aan België. «Ik heb er alles geleerd, al mijn martial arts. Maar ik heb er ook de liefde leren kennen, had er mijn eerste liefje. Ik ben in België vertrokken met 2.500 euro en acht jaar later teruggekeerd met bekendheid. Da’s geweldig. Wat het allerbelangrijkste is: de mensen blijven hetzelfde en ik óók. Ik blijf met mijn voetjes op de grond staan — relax.»

RV

Parodie op zichzelf

Waarom hij niet weer naar ons land verhuist? «Wie weet», klinkt het geheimzinnig. «België is een geweldige plaats om te vertoeven, maar ik weet niet of dat over 20 jaar nog zo zal zijn...» Hij verwijst naar de terreuraanslagen. «Echt heel jammer met al dat gedoe tegenwoordig in Brussel. Het ‘hellhole’, zoals iemand gezegd heeft», zucht hij. «Maar!», roept hij met een bulderlach. «Ik heb een oplossing: we sturen Jean-Claude Van Johnson en alles komt goed.» En zo komen we bij zijn eerste zelfbedachte tv-reeks. In de zesdelige actieserie speelt hij een parodie op zichzelf en claimt hij zijn legendarische titel ‘The Muscles from Brussels’ terug. Als undercoveragent en spion moet hij onder meer drugszaken ophelderen. De nadruk ligt op het komische, want JC kan — jawel —ook grappig uit de hoek komen. «Ik ben blij om deze andere kant van mezelf ook eens te tonen, na al die jaren», zegt hij over de switch. «Maar uiteraard zitten er ook heel wat extreme stunts in. Je weet wel, de ‘gewone’ dingen: boksen, springen, een autorace... (lacht)» De komiek in Van Damme is nooit ver weg. «In het echte leven maak ik altijd mopjes. Ik lach constant. Ik hoop dat de mensen deze kant van me ook gaan appreciëren.»

RV JCVD in actie in 'Jean-Claude Van Johnson'

RV Jean-Claude Van Damme

Mama en papa

De eersten die gisteravond tijdens de wereldpremière in Parijs hun oordeel mochten vellen over ‘Jean-Claude Van Johnson’ waren zijn ouders. «My mama and papa», zoals hij het op z’n beste Nederlands zegt. «Dit is zo speciaal voor mij. Vijftien jaar geleden heb ik tegen hen gezegd dat ik ooit naar het theater zou terugkeren. En kijk nu, mijn allereerste tv-reeks gaat in première in het grootste theater van Parijs. Ik kan het amper geloven, dit is een droom die uitkomt.»

‘Jean-Claude Van Johnson’ is vanaf vrijdag wereldwijd te bekijken via Amazon Prime Video. Bekijk hier alvast de trailer.