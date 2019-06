Jean-Claude Van Damme als Romeinse keizer of op een roze Flamingo? Jij beslist! TMA

17 juni 2019

06u00 0 Celebrities Orange heeft voor haar nieuwste campagne niemand minder dan Jean-Claude Van Damme kunnen strikken. De cultheld wordt niet zomaar opgevoerd in een reclamespot. Het is aan het publiek om te beslissen wat JCVD precies moet doen in die spot.

Kruipt Van Damme bijvoorbeeld in de rol van een Romeinse keizer, speelt hij een brandweerman die een kat redt of rijdt hij op een roze flamingo? Alles is mogelijk. Van 17 tot en met 30 juni kan het Belgische publiek alles voorstellen wat het maar kan bedenken om het script van de spot af te maken. Het eindresultaat van die gezamenlijke herspenspinsels zal deze zomer uitgebracht worden en krijg je uiteraard eerst bij HLN.be te zien.

