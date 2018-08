Je wordt maar één keer 60: in dit luxueuze Marokkaanse paleis vierde Madonna vijf dagen lang haar verjaardag TK

19 augustus 2018

10u18

Bron: Daily Mail 0 Celebrities Als je de Queen of Pop bent, dan mag je 60ste verjaardag natuurlijk geen bescheiden bedoening zijn. Madonna vierde haar overstap naar tram 6 met een feest van maar liefst vijf (!) dagen lang, en wel in een luxueus resort in Marrakesh.

Donderdag werd Madonna officieel 60 jaar oud, maar ze kan nog steeds feesten als de beste. Dat bewees ze door bijna een week lang te vieren in Marokko. Ze trok naar het Riad el Fenn Hotel in Marrakesh, een van de meest luxueuze resorts in de stad.

Het hotel heeft een traditionele aankleding die erg in de smaak viel bij Her Madgesty. Voor haar 'echte' feest op haar verjaardag zelf koos ze voor Marokkaanse muziek en droeg ze al haar gasten op om zich te kleden als bedoeïen. Zelf hulde ze zich ook in verschillende traditionele outfits, die ze druk deelde op Instagram.

Lees verder onder de foto.

Mystical Walk Thru the desert.........🐫🐪🐫 #morocco #magic #birthday #memory♥️🇲🇦 Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 17 aug 2018 om 15:55 CEST

Volgens getuigen hield Madonna het wel netjes. "We dachten dat ze zou zingen, maar er werd zelfs geen nummer van haar gespeeld. Ze was erg beleefd en bescheiden, en dronk met mate. Haar gezelschap feestte tot vier uur 's ochtends, maar ze werd nooit dronken."

Haar verjaardag heeft de zangeres wel een flinke duit gekost. Een kamer in het Riad el Fenn, dat eigendom is van de zus van Richard Branson, kost je minstens 380 euro per nacht - voor de kleinste kamers. Madonna koos echter voor de luxueuzere opties en liet ook heel wat gasten overkomen. Haar zes kinderen waren allemaal aanwezig, net als een hoop Hollywoodfiguren. Volgens The Sun gaf ze ook duizenden dollars uit aan de versiering van het hotel.

Being Dressed by a Kesh Angel. 🧚🏿‍♀️ for A fun photo shoot with @hassanhajjjaj_larache #medina #marrakesh #morrocco #magic ♥️🇲🇦 @bcompleted Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 19 aug 2018 om 04:55 CEST

If looks could kill..........with my ride or die! 🔥🔥🔥@debimazar #Marrakesh #morocco #magic #birthday 🇲🇦♥️ Een foto die is geplaatst door null (@madonna) op 17 aug 2018 om 16:46 CEST

One of our secret gardens. Een foto die is geplaatst door null (@elfennmarrakech) op 16 aug 2018 om 22:01 CEST

Dinner on the roof terrace is served. Een foto die is geplaatst door null (@elfennmarrakech) op 13 aug 2018 om 22:22 CEST

Oh @jonagrey ... we love how you photograph us. 💛 Een foto die is geplaatst door null (@elfennmarrakech) op 09 aug 2018 om 21:59 CEST

Start of the weekend.... enjoy! Een foto die is geplaatst door null (@elfennmarrakech) op 03 aug 2018 om 20:49 CEST

Fiddle leaves & orange trees. What more do you need....? Een foto die is geplaatst door null (@elfennmarrakech) op 12 jun 2018 om 21:30 CEST

A sofa & a swing. What’s not to love? Een foto die is geplaatst door null (@elfennmarrakech) op 16 jul 2018 om 23:23 CEST