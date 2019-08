Jay-Z sluit deal met NFL, maar dat valt niet bij iedereen in goede aarde SDE

19 augustus 2019

21u31

Bron: ANP 0 Celebrities Enkele dagen geleden raakte bekend dat Jay-Z (49) een deal gesloten had met de NFL en mede-eigenaar zou worden van een American football-team. Om welk team het gaat, is nog niet bekend. Maar niet iedereen is even blij met de overeenkomst.

Jay-Z, de rijkste rapper van de wereld, gaat mede-eigenaar van een American football-team worden. Dat hebben ingewijden aan TMZ laten weten. Om welk team het gaat, verklappen de bronnen niet. Wel zou de deal al zo goed als rond zijn en snel bekend worden om welke samenwerking het gaat. De 49-jarige Jay-Z zal zich als mede-eigenaar overigens niet mengen in inhoudelijke zaken van het team, zoals de aankoop van spelers en speltactieken. Hij zou graag eigenaar willen worden omdat hij “een hele groot fan is” van American football.

Maar de echtgenoot van Beyoncé krijgt veel commentaar op zijn samenwerking met de NFL, omdat de bond volgens veel mensen nog steeds de terugkeer van Colin Kaepernick in het American Football tegenhoudt. Die speler zorgde in 2016 voor opschudding door te knielen terwijl het volkslied werd gespeeld, een actie die later veel werd overgenomen om te protesteren tegen raciale ongelijkheid in Amerika. Kaepernick werd daarna niet meer aangenomen bij teams, volgens de quarterback en zijn aanhangers vanwege zijn protest. Dat Jay-Z op de persconferentie over de deal zei: “Ik denk dat we het knielen achter ons hebben gelaten”, wordt hem niet in dank afgenomen. Zo liet Eric Reid, de voormalige ploeggenoot van Kaepernick, weten: “Jay-Z beweerde dat hij een supporter van Colin is, droeg zijn truitje en vertelde mensen dat hij niet ging optreden op de Super Bowl vanwege de manier waarop de NFL Colin behandelde, maar nu wordt hij mede-eigenaar. Hij klinkt verachtelijk.”

Steun

Toch krijgt Jay-Z ook steun. DJ Khaled benadrukt dat Jay-Z veel heeft gedaan voor juist de Afro-Amerikaanse bevolking. “Hij heeft veel mensen vooruit geholpen, hij is altijd bezig de gemeenschap naar een hoger plan te brengen”, aldus de muzikant. Eerder in het weekend vertelde Cardi B al aan TMZ dat zij denkt dat de producent juist kan helpen in de zaak-Kaepernick. “Ik denk dat Jay-Z het gaat lukken Colin Kaepernick terug te brengen. Ik heb het idee dat hij die macht heeft. Hij kan dat voor elkaar krijgen.”