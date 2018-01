Jay-Z lacht met zijn tweeling: "Geweldige periode want ze kunnen nog niet lopen" DBJ

30 januari 2018

De tweeling van Beyoncé en Jay-Z is nu een dikke zeven maand oud en dat is volgens vader Jay-Z een ideale leeftijd. "Dan kunnen ze namelijk nog niet stappen", lacht hij. Blue Ivy bezocht ooit het witte huis van Obama, maar of Sir en Rumi dat ook bij Trump zouden doen? Jay-Z moet er eens hartelijk mee lachen.