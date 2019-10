Jay-Z investeert in composteerbare telefoonhoesjes Redactie

10 oktober 2019

17u30

Bron: ANP 0 Celebrities Jay-Z heeft weer een nieuw initiatief gevonden om zijn centen in te investeren. Het bedrijf van de rijke rapper is in zee gegaan met een merk dat composteerbare telefoonhoesjes maakt. Dat meldt The New York Post.

De echtgenoot van Beyoncé zou vijf miljoen dollar in Pela hebben gestoken. De hoesjes, die volledig gebruikt kunnen worden voor compost, kosten tussen de 30 en 50 dollar.

De rapper, die ruim een miljard dollar op zijn bankrekening heeft staan, investeert geregeld in nieuwe initiatieven. Zo deed hij dat afgelopen zomer nog in HipCamp, een soort Airbnb voor campings. Ook kocht de rapper aandelen in bedrijven als Uber en het champagnemerk Armand de Brignac.