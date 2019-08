Jay-Z en Will Smith investeren in 'camping'-app SDE

14 augustus 2019

07u28

Bron: ANP 0 Celebrities Jay-Z (49) en Will Smith (50) hebben er een nieuw projectje bij. De twee beroemdheden hebben geïnvesteerd in de app Hipcamp, dat wordt omschreven als de ‘Airbnb van kamperen’. Dat meldt Page Six.

Of Jay-Z en Will Smith er zelf regelmatig op uit trekken om te gaan kamperen, lijkt ons twijfelachtig, maar de twee mannen zagen de kampeer-business blijkbaar als een goede optie om in te investeren. Via de app Hipcamp kunnen mensen een buitenruimte verhuren aan kampeerders.

Tijdens de laatste fundraiser haalde het bedrijf maar liefst 25 miljoen dollar op, dus het lijkt erop dat er genoeg vraag en aanbod is. Jay-Z en Will Smith investeren via hun bedrijven geld in Hipcamp.