Jason Momoa voelt zich net turnleraar met thuiszittende kinderen: "Het is mij een beetje te veel, ik geef het toe"

17 april 2020

06u43

Vanwege het coronavirus krijgen ook de kinderen van Jason Momoa (40) thuisscholing. In een videogesprek met Ellen DeGeneres vertelt de Aquaman-ster hoe blij hij is dat de docenten zijn kinderen virtueel les kunnen blijven geven zodat hij dat zelf niet hoeft te doen. Het enige is dat hij zich af en toe net de turnleraar voelt.

Lola (12) en Wolf (11) doen het volgens hun vader goed op school en zijn bovendien blij dat Jason nu ook zo vaak thuis is. “We hebben het goed naar ons zin”, aldus de acteur. “Ik ben maar weinig thuis, dus het is best speciaal.”

Jason gaat vervolgens verder in op de “werkzaamheden” wat betreft de thuisscholing in huize Momoa. “Godzijdank hebben ze hun leraren voor wie ik echt veel respect heb, want het is mij allemaal een beetje te veel”, bekent hij lachend. “Ze komen ook helemaal niet naar mij toe. Ik ben net de turnleraar die alleen roept ‘en nu verdomme naar buiten, ga klimmen of skateboarden ofzo’, maar dat is het dan ook wel.”