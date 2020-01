Jason Momoa kwam in zijn onderhemdje naar de Golden Globes, en hij krijgt er nog lof voor ook MVO

07 januari 2020

08u00 0 Celebrities ‘Aquaman’-acteur Jason Momoa ging gisteren vlot over de tongen omdat hij naar het chique Golden Globes event ging in een onderhemdje, dat hij éigenlijk onder zijn kostuumvest had moeten dragen. “En het gekke is”, klinkt het op sociale media, “dat hij er nog mee wegkomt ook.”

Momoa, die bekend werd dankzij zijn rol in ‘Game Of Thrones’, kwam nochtans braaf naar de rode loper zoals de dresscode het voorschreef. Toen droeg hij nog steeds een groene kostuumvest. Even later, toen de camera’s een glimp van hem opvingen tijdens de awarduitreiking, was die plots verdwenen. Jason zat enthousiast te applaudisseren in zijn onderhemd.

Uiteraard ging het voorval meteen viraal op social media. “Oké, dus Jason Momoa zit in niet veel meer dan een topje in een zaal vol mannen die verplicht in kostuum moesten komen? Dat is geniaal.”

Bovendien kreeg de man veel lof voor zijn vreemde modekeuze, gezien het aandachtige kijkers opviel dat hij zijn jasje aan zijn vrouw, Lisa Bonet, had gegeven. “Ze had het waarschijnlijk koud, en hij is een prachtige, vrijgevige man!”, klinkt het. Met een lichaam zo afgetraind als dat van Momoa, had de acteur natuurlijk ook weinig om zich voor de schamen. Eén van de aanwezige journalisten maakte zelfs het grapje: “Jason vond uiteraard geen hemd omdat zijn armen té gespierd zijn.”

OK but can we talk about #JasonMomoa stripping down to a tank top at the #GoldenGlobes. 👀🥵

pic.twitter.com/KM2jHYi9Pm PrettyLittleThing(@ OfficialPLT) link

Jason Momoa giving his jacket to his wife. How is it that he just keeps getting more perfect?! #GoldenGIobes pic.twitter.com/UU2EAzg9E7 Joline(@ R8rfan4) link

I think my favorite part of the #GoldenGlobes (other than @rickygervais roasting everyone) was when the camera caught a glimpse of Jason Momoa just chilling in a tank top.



Inspirational. Allison Wonderland(@ AlliLawlorMU) link

Jason Momoa is in a tank top because he gave his blazer to his wife Lisa Bonet as she was probably cold and he is a wonderful, lovely man. Also, dem arms. #GoldenGlobes pic.twitter.com/hb3WkDZIpH Laarni Ragaza(@ LaarniRagaza) link