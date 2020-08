Jason Momoa is beste vrienden met Lenny Kravitz, de ex van zijn vrouw MVO

03 augustus 2020

09u02

Bron: ANP 0 Celebrities Beste maatjes zijn met de nieuwe man van je ex, het is niet iedereen gegeven. De Instagramfelicitaties van Lenny Kravitz (56) aan Jason Momoa (41) konden dit weekend dus op een hoop waardering rekenen. Veel volgers prezen de twee mannen om hun goede band, ondanks het feit dat Jason getrouwd is met Lisa Bonet (51), de voormalige echtgenote van Lenny.

Bij zijn verjaardagsfelicitaties voor Momoa schreef de muzikant: “Eén familie. Alleen maar liefde.”

Een volger schreef aan Lenny: “Dit was en is vast niet altijd makkelijk. Maar ik heb veel respect voor de waardige manier waarop jullie met elkaar omgaan.” De zanger antwoordde daarop: “Het was makkelijk en prachtig vanaf het eerste moment. Ik voel me gezegend.”

Jason reageerde in de comments: “Ik hou van je, ohana, en ik mis je.” Ohana betekent familie in het Hawaïaans, de traditionele taal van de eilandengroep waarop hij opgroeide. Ook stiefdochter Zoë liet van zich horen op de 41e verjaardag van de Aquaman-ster. “Fijne verjaardag papabear, ik hou van je.”,

Lenny en Lisa waren van 1987 tot 1993 getrouwd en hebben een dochter, actrice Zoë Kravitz (31). Lisa trouwde in 2017 met Jason. Het stel had toen al twee kinderen, de nu 13-jarige Lola en Wolf (11).