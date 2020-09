Jason Donovan binnenkort te zien in Britse ‘Dancing On Ice’ JVE

14 september 2020

10u41

Bron: ANP 0 Celebrities ‘ Neighbours’-acteur Jason Donovan (52) trekt binnenkort de schaatsen aan. De acteur en zanger neemt deel aan het komende seizoen van ‘Dancing On Ice’, meldt The Sun.

Het is niet de eerste keer dat de Australiër te zien is in een televisietalentenjacht. In 2011 deed hij mee aan de ballroomcompetitie ‘Strictly Come Dancing’, waar hij als derde eindigde. Vijf jaar eerder was hij ook een van de deelnemers aan ‘I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!’, een programma waarin een aantal sterren moet proberen overleven in de jungle. Ook toen strandde hij op de derde plaats.

Ditmaal trekt de acteur de schaatsen aan voor de Britse versie van ‘Dancing On Ice’, dat al sinds 2006 op televisie is. De kunstschaatscompetitie kreeg in het verleden al in verschillende landen een lokale variant, waaronder ook in België en in Nederland.

