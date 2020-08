Jason Derulo was zeker: “Ik dacht dat ‘Cats’ de wereld zou veranderen” SDE

Bron: ANP 0 Celebrities Na de opnames van ‘Cats’ had zanger Jason Derulo (30) hoge verwachtingen van de film. Hij dacht zelfs dat zijn filmdebuut de wereld zou veranderen, vertelt de muzikant aan The Telegraph.

Hij zou geen gelijk krijgen: musical ‘Cats’ werd na de première afgelopen december de grond ingeboord, vooral vanwege de slechte special effects die de cast moest transformeren tot katten. De film eindigde op veel lijstjes met de slechtste films van 2019 en wordt beschouwd als een grote flop.

En dat was een grote teleurstelling voor Jason, die in de film kat Rum Tum Tugger speelt. "Ik was er al heel lang mee bezig wat de perfecte eerste rol voor mij zou zijn", vertelt hij in het interview. “’Cats’ leek alles te hebben: je kunt geen grotere sterren in je cast hebben, geen respectabelere regisseur dan een Oscarwinnaar (Tom Hooper, red.) en Rum Tum Tugger is een legendarische rol.”

Bij het zien van de trailer van de film, waarin ook onder meer Taylor Swift, Judi Dench, Idris Elba en Ian McKellen te zien zijn, werd de muzikant zelfs razend enthousiast. "Ik dacht dat het de wereld zou veranderen", zegt hij daarbij, al legt hij niet uit welke rol hij daarin zag weggelegd voor de film.

Jason heeft ‘Cats’ al vaker verdedigd. Begin dit jaar noemde hij de film "een fantastisch kunststuk" en weet hij de kritiek aan de baanbrekende aanpak van ‘Cats’. "Als je alle regels overboord gooit, dan kun je altijd wat weerstand verwachten", zei hij toen.

