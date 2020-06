Jason Derulo daagt The Rock uit voor hotdogwedstrijd MVO

15 juni 2020

20u30

Bron: ANP 0 Celebrities Jason Derulo heeft worstelaar en acteur Dwayne ‘The Rock’ Johnson uitgedaagd voor een bijzondere wedstrijd. De zanger wil op 4 juli, op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, kijken wie van de twee de meeste hotdogs kan eten. The Rock heeft nog niet laten weten of hij de uitdaging aangaat.

Jason Derulo heeft al wat ervaring met een grote hoeveelheid fastfood. De zanger vierde eerder deze week dat hij 22 miljoen volgers heeft op TikTok door te proberen om 22 hamburgers in twee uur tijd naar binnen te werken. Dat lukte niet, maar Jason wist het wel tot twintig te schoppen.

Aan The Rock heeft de zanger een geduchte tegenstander. De acteur staat bekend om zijn gigantische ‘cheat-maaltijden’ op dagen dat hij zichzelf niet in het zweet werkt in de fitness.



