Jasmine Vangrieken en Johan Vansummeren na 13 jaar uit elkaar jv

16 juni 2018

09u29

Bron: Het Belang van Limburg 71 Celebrities Ex-zwemster Jasmine Vangrieken (34) en voormalig wielrenner Johan Vansummeren (37) zijn uit elkaar. Dat bevestigt Vangrieken in Het Belang van Limburg.

Vangrieken woont al sinds oktober alleen in een appartement. "Maar ik kan niet zeggen dat dit de beste acht maanden van mijn leven zijn geweest", zegt ze in Het Belang van Limburg. Ze was dertien jaar samen met Johan Vansummeren, waarvan vijf als getrouwd stel. Het huwelijksaanzoek kwam er in 2011, voor het oog van de camera's, na Vansummerens glorieuze overwinning in Parijs-Roubaix.

De twee blijven elkaar wekelijks zien, omdat Jasmine nog altijd de boekhouding verzorgt.

Op 29 juni 2016 kondigde Vansummeren op een emotionele persconferentie zijn afscheid als wielrenner aan wegens aanslepende hartritmestoornissen.