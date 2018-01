Jasmijn Van Hoof openhartig over triest effect sociale media: "Ik voel me echt verschrikkelijk als mijn 'friyay' zich thuis in de zetel afspeelt, met mijn kat" MVO

11u02 2 Instagram Jasmijn Van Hoof openhartig over triestig effect van sociale media. Celebrities 'Familie'-actrice Jasmijn Van Hoof postte een opvallend bericht op Instagram. Openhartig vertelt ze over het deprimerende effect dat sociale media op haar - en andere jongeren - kan hebben.

"De laatste tijd twijfel ik vaak of ik Instagram eigenlijk wel leuk vind," begint ze. "Ik heb het er al vaak over gehad met mijn omgeving en iedereen herkent het wel: dat gevoel van 'niet goed genoeg' zijn. Dat we constant onze levens, onze talenten en ons uiterlijk aan het vergelijken zijn met dat van anderen - en het gevoel dat we daar niet aan kunnen tippen."

Op sociale media is het namelijk gebruikelijk om enkel de leuke, mooie of luxueuze momenten met anderen te delen, waardoor men de indruk wekt een veel toffer of interessanter leven te lijden dan anderen.

'Friyay'

"Ook bij mij is mijn Instagram-feed een opeenvolging van gelukkige mensen die er altijd goed uitzien. Gelukkig, grappig, succesvol. Geen wonder dat ik me dan triest voel als ik mijn eigen imperfecte leventje daar mee ga vergelijken! Dan voel ik me echt wel verschrikkelijk als mijn 'friyay' zich thuis in de zetel afspeelt, met mijn kat, al in slaap gevallen voor de film van 20.30 goed en wel begonnen is."

'Friyay' is een term die jongeren gebruiken om aan te geven dat ze iets leuks doen op vrijdagavond, wanneer het weekend begint.

Maskers af

"Maar de laatste tijd trek ik het me minder aan. Of dat probeer ik toch. Ik hou er niet van dat Instagram me onzeker maakt. Ik wil vooral gelukkig en succesvol zijn in het echt, niet online. En die vrijdagavonden in de zetel? Die zijn misschien niet zo glamoureus dat ik ze op Instagram zou zetten, maar voor mij zijn die wel yay."

Ze plaatste de post naar aanleiding van de campagne 'Ontmaskerd', georganiseerd door jongerenorganisatie JAC Halle-Vilvoorde. Zo wil men jongeren doen inzien dat niet alles is wat het lijkt, zeker niet op sociale media, en dat ze zich dus niet hoeven te spiegelen aan wat ze daar zien.