Jarige Rihanna krijgt beeld van zichzelf cadeau

20 februari 2018

14u53 1 Celebrities Rihanna zal ter ere van haar dertigste verjaardag vandaag, dinsdag, een hyperrealistische sculptuur van haarzelf cadeau krijgen. Kunstenaar Edgar Askelovic, ook bekend als Aspen Crow, heeft haar zittend gemaakt, met het lichaam onder de graffiti.

Het Rihannabeeld heeft ook een American football-helm op, geïnspireerd op de kunst van Jean-Michel Basquiat. De kunstenaar heeft nog twee beelden van Rihanna gemaakt, die worden in mei voor zo'n 45.000 dollar per stuk verkocht bij de opening van een nieuwe galerie van Jean-David Malat in Londen.

Het cadeau zal geen verrassing zijn voor de zangeres. De kunstenaar zegt tegen artnet dat ze de foto op zijn Instagram al heeft geliked.

