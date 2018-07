Jarige Bill Cosby irriteert zijn buren en krijgt politie aan de deur TK

13 juli 2018

07u45

Bron: ANP 0 Celebrities Bill Cosby heeft zich niet populair gemaakt bij zijn buren door op zijn 81e verjaardag de hele dag jazzmuziek door luidsprekers in zijn tuin af te spelen. Volgens TMZ moest de politie er aan te pas komen.

Vlak nadat agenten een bezoekje hadden gebracht aan de voor misbruik veroordeelde comedian werd het volgens de site stil rond het huis van Cosby, waar al vanaf 07.00 uur 's morgens muziek had geklonken.

De 81e verjaardag van de gevallen komiek is waarschijnlijk zijn laatste in vrijheid: eind september krijgt hij te horen welke straf hij opgelegd krijgt voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Hij werd in de rechtszaak tegen hem op drie punten veroordeeld. Op ieder staat maximaal tien jaar celstraf.