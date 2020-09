Japanse ‘The Ring’-actrice (40) dood teruggevonden SDE

27 september 2020

15u52

Bron: Metro UK 0 Celebrities De Japanse actrice Yuko Takeuchi is zondagochtend dood teruggevonden in haar huis in Tokio. Ze werd 40 jaar oud. Een doodsoorzaak is momenteel nog niet bevestigd.

Yuko Takeuchi, een bekende Japanse actrice, is overleden. Ze werd door haar echtgenoot, acteur Taiki Nakabayashi, dood teruggevonden in hun huis in Shibuya, een wijk in Tokio. De politie van Tokio is een onderzoek gestart. “Het kwam erg onverwacht, en we zijn allemaal verbijsterd en bedroefd door het nieuws", liet haar agenschap, Stardust Promotion Inc., weten.

Volgens verschillende media zou de actrice zichzelf van het leven hebben beroofd. De afgelopen maanden pleegden ook enkele andere Japanse beroemdheden zelfmoord, zoals actrice Sei Ashina, acteur Haruma Miura en worstelaar Hana Kimura. Japan heeft een van de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld, al zijn die wel aan het dalen na nieuw ingevoerde preventieve maatregelen.

Yuko was vooral bekend voor haar rol in de horrorfilm ‘Ringu’, die later onder de naam ‘The Ring' een Amerikaanse versie kreeg. Drie jaar op rij won ze in haar thuisland bovendien een award voor ‘beste actrice’ op de Japanese Academy Awards, de Japanse Oscars. In 2018 was ze nog te zien in de HBO-reeks ‘Miss Sherlock’. Ze laat een echtgenoot en twee kinderen achter.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.