January Jones valt voor realityster

'Mad Men'-actrice January Jones heeft een nieuwe vriend. Volgens de New York Post heeft ze iets met realityster Nick Viall.

Nick was deelnemer aan verschillende spin-offs van het Amerikaanse datingprogramma 'The Bachelor'. In 2017 was hij zelf de vrijgezel die een dame mocht kiezen uit een grote groep deelnemers. Tijdens het programma verloofde hij zich met één van de dames, Vanessa Grimaldi, maar de liefde tussen de twee bleek afgelopen zomer bekoeld.

Volgens een bron van de krant ontmoetten January en Nick elkaar nadat de actrice tijdens een interview in de talkshow van James Corden in november had laten vallen dat ze groot fan is van 'The Bachelor'. Nick zou daarop contact hebben gezocht om te vragen of ze samen met hem mee wilde doen aan programma 'Lip Sync Battle'. Dat weigerde January, maar de twee zijn wel wat gaan drinken. Ze zouden sindsdien bij elkaar zijn.

Nick was één van de gasten op het feestje dat January gaf voor haar veertigste verjaardag afgelopen weekend. Daarbij waren ook enkele van haar 'Mad Men'-collega's aanwezig. De actrice was in die serie te zien als Betty Draper, een rol waar ze twee keer een SAG Award voor won.

