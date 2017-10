Janine Bischops over haar bijzonder levenseinde: "Als ik doodga, mogen leeuwen me oppeuzelen" 10u51

Janine Bischops (74) wil in Afrika tussen de olifanten en leeuwen sterven. Ze heeft haar bijzondere overlijdensplannen zelfs in haar testament laten opnemen, dat vertelde ze gisteren bij Van Gils en Gasten.

Toen ze het olifantenrusthuis waarvan ze meter is in Frankrijk bezocht, besefte Janine plots hoe ze haar laatste levensfase wilde beleven. "Voor ik naar daar ging, wilde ik mijn lichaam aan de wetenschap schenken. Maar daar in Frankrijk werd ik verliefd op de dieren. Dus heb ik mijn testament laten aanpassen. Ik ben een vleeseter en ik kan niet zonder vlees, maar als ik sterf, schenk ik mijn lichaam terug aan de dieren en de natuur."



"Nu staat het zo in mijn testament beschreven: als het einde nabij is, dan moeten mijn kinderen met mij naar Afrika reizen. Daar wil ik naar de olifanten stappen. Moest een leeuw eerst naderen, dan mag die mij oppeuzelen", vertrouwde de actrice gisteren nog aan Lieven Van Gils toe.