Janine Bischops: "Ik ben blètend vertrokken bij 'Thuis'" TK

08u03

Bron: HUMO 0 VTM Janine Bischops tijdens haar eerste dag op de set van Familie Celebrities Op de scènes van Janine Bischops in 'Familie' moeten we nog even wachten, maar haar nieuwe collega's zijn alvast vol lof. De overstap van 'Thuis' naar de andere soap was dus geen slechte beslissing. "Het was een fantastische tijd bij 'Thuis', maar ik ben er huilend vertrokken", vertelt ze in HUMO.

Bischops weet nog perfect wanneer ze er genoeg van had bij de VRT-serie. "Er zat geen vlees meer aan mijn personages. Al mijn mooie scènes draaiden om iemand anders. Op een bepaald moment las ik wéér zo'n scène waarin ik een ander uit de nood hielp. In diezelfde aflevering kwam mijn 'dochter' Bianca nog eens langs, maar er was niet eens een moment voorzien waarin moeder en dochter elkaar in de armen konden sluiten. Er knapte iets in mij, en ik heb toen meteen een kordate aangetekende brief naar de producers gestuurd: ik stopte per direct met 'Thuis'."

"Ik heb de geplande scènes nog opgenomen, en ben vervolgens blètend vertrokken. Ik herinner me nog hoe ik in mijn loge alle foto's van de muur aan het halen was, en hoe producer Hans Roggen om de tien minuten binnenkwam: 'Janine, ben je zeker? Wil je toch niet blijven?' Dat streelde mijn ego, maar mijn besluit stond vast."

Haar verschijning in 'Familie' is voorlopig een gastrol, maar ze hoopt op meer. "Als ze me nog eens bellen, zal ik een gat in de lucht springen. Ik heb me ontzettend goed gevoeld op die set."

Lees het hele verhaal vandaag in HUMO.