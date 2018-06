Janine Bischops en Linda De Ridder slaan de handen in elkaar voor grappige show MVO

29 juni 2018

Janine Bischops en Linda De Ridder zijn vanaf dit najaar te zien in hun eigen personality show 'Bischops & De Ridder'.

Janine en Linda brengen een voorstelling die ze beschrijven als: 99 % grappig, herkenbaar gênant en 1 % rauwe waarheid die het publiek tussen de lachtranen door ook even doet slikken.

De regie is in handen van Dirk Lavrysen. Die is alvast enthousiast: "Dit is niet louter een sketchesshow, een komische conference, grappige dialoog, monoloog of stand-up act, het is een mix van dat alles."



Vanaf september gaan de dames samen het pad op door heel Vlaanderen. De show zal nog spelen tot in 2019.

Info & tickets www.theatertainment.be.