Janice Dickinson kreeg blauw pilletje van Cosby: "Toen klom hij op me" Suzanne Borgdorff

12 april 2018

23u23

Bron: AD.nl 0 Celebrities Voormalig topmodel Janice Dickinson heeft vandaag voor de rechter in Norristown meer details gedeeld van de bewuste avond in 1982 toen ze in een hotelkamer werd verkracht door komiek Bill Cosby. Dickinson is een van de 50 vrouwen die Cosby beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag.

De 63-jarige Amerikaanse was in de jaren 70 en 80 erg succesvol als model en presentatrice. Vier jaar geleden gaf ze al een emotioneel interview waarin ze vertelde hoe Cosby haar drogeerde en hoe ze walging, afkeer en vernedering voelde toen ze weer bijkwam.



"Ik wilde hem in zijn gezicht slaan", benadrukte Dickinson vandaag nog maar eens. Cosby zou haar een blauw pilletje hebben aangeboden om zo haar menstruatiekrampen tegen te gaan. "Ik werd licht in mijn hoofd. Als ik sprak, leek het alsof de woorden er niet uitkwamen." Nadat Cosby een telefoontje had gepleegd, klom hij op haar. "Ik herinner me zijn adem, de smaak van zijn zoenen, sigaren en espresso. 'America's dad' zat op míj, een gelukkig getrouwde man met vijf kinderen. Zijn sperma zat tussen mijn benen. Het was allemaal zo ontzettend slecht."

Gek

Nadat de toenmalige 27-jarige Dickinson last kreeg van vaginale pijntjes en de acteur daarmee confronteerde, reageerde hij afwezig en wuifde het weg. "Je bent gek", zei hij. Uit angst dat hij haar carrière om zeep zou helpen, deed ze geen aangifte van verkrachting.

Cosby's advocaat Thomas Mesereau begon zijn kruisverhoor door te focussen op een boek dat ogenschijnlijk is geschreven door Dickinson, maar van de hand is van Pablo Fenjves, die ook If I Did It van O.J. Simpson schreef. Daarover zei ze: "Er staan verzinsels in. Ik deed het voor het geld."

Eerder vandaag verklaarde Janice Baker-Kinney als derde getuige al te zijn misbruikt door Cosby. Hij zou haar tijdens een feestje in 1982 de drug Quaaludes gegeven hebben, die ze gebruikte in combinatie met alcohol. Hierdoor kreeg ze een black-out en werd ze naar eigen zeggen naakt in bed wakker naast de acteur.

Tien maanden nadat een eerste jury het niet eens kon worden over een oordeel, begon de juryselectie tien dagen geleden aan deel 2 van het monsterproces. De zaak tegen de 80-jarige Cosby stamt uit 2004. Andrea Constand zegt dat ze toen door de bedenker van The Cosby Show werd gedrogeerd tijdens een bezoek aan zijn huis, waarna hij zich aan haar vergreep. Cosby houdt vol dat Constand instemde met seks.