Jani schrijft open brief aan Bo Van Spilbeeck: "België ziet er iets rooskleuriger uit door jou, waarvoor dank"

31 januari 2018

Bron: JaniTV 1125 Celebrities Boudewijn Van Spilbeeck (58) maakte begin deze week bekend dat hij vanaf nu als vrouw, onder de naam Bo, door het leven zal gaan. De VTM NIEUWS-journalist kreeg al heel veel steun van bekend en onbekend Vlaanderen en nu kroop ook stylist Jani Kazaltzis in zijn pen.

Op zijn website, janitv.be, schreef Jani een open brief aan Bo die boordevol lieve woorden staat. "Bo, Laat mij beginnen door te zeggen dat je er fantastisch uitziet! Je bent echt een knappe verschijning en een vrouw met stijl én klasse. Ik zou niets aan jou kunnen verbeteren of veranderen, maar ik zou het een eer vinden om eens met jou te gaan shoppen. Je beseft het nu zelf nog niet, maar je bent een groot voorbeeld van hoe de wereld er zou moeten uitzien. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn en iedereen heeft het recht om zijn/haar leven te leiden. Ik weet zeker, en ik hoop het uit het diepste van mijn hart, dat jij het pad hebt vrijgemaakt voor velen die met hetzelfde worstelen", gaat hij van start.

Traan van geluk

De stylist prijst Bo voor haar lef om voor zichzelf te kiezen. "We hebben allemaal waarden en normen meegekregen en we krijgen deze ook opgedrongen door de maatschappij waardoor het moeilijk is om jezelf te zijn. Je moet stevig in je schoenen staan om te vechten voor jezelf en jij hebt dat gedaan! Ik bewonder jou mateloos en hoop je ooit te mogen ontmoeten. Zelf heb ik ook vrienden die worstelen met hun identiteit en net gisteren is een vriend van mij Vanessa geworden. Ik kan alleen maar toejuichen dat jij een publiek figuur bent en dat je kan laten zien aan het grote publiek dat het doodnormaal is om voor jezelf op te komen, om je eigen geluk te maken en voor je eigen waarden en normen te kiezen. Ook al kennen we elkaar niet, toch heb ik een traan gelaten van geluk. Ik kreeg zo’n warm gevoel toen ik jouw foto zag en het maakte mij intens gelukkig om alle reacties te lezen van iedereen die achter je staat."

Geschiedenis

Maar daar stopt Jani nog niet. "Er zijn veel individuen die zichzelf raar of anders vinden, of die denken dat ze niet in het plaatje passen omwille van hun geaardheid of seksuele voorkeur. Maar laat dit een signaal zijn dat het enige rare dat er bestaat, is jezelf niet mogen zijn. Niemand kan oordelen over jouw leven en jouw gevoelens, behalve jijzelf. Ik weet zeker dat er nu jongens en meisjes in dezelfde situatie zich enorm gesteund voelen en de moed zullen vinden om voor hun eigen geluk te kiezen. Ze zeggen vaak dat als je iets wil veranderen, je bij jezelf moet beginnen. Wel, jij hebt dat gedaan maar zonder dat je het wist, heb je net geschiedenis geschreven. Ik weet zeker dat dit een stap zal zijn in de goede richting en ik hoop dat meer en meer bedrijven gaan zien dat het geslacht niet belangrijk is, maar wel het talent dat in die persoon schuilt. België ziet er iets rooskleuriger uit door jou, waarvoor dank", besluit Jani.