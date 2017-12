Jani Kazaltzis verliest oma op kerstavond MVO

Marie Mgeysen Jani Kazaltzis

Stylist Jani Kazaltzis (38) heeft op kerstavond afscheid moeten nemen van zijn grootmoeder. Dat liet hij weten via zijn Instagram-stories.

“Ze is vredig ingeslapen met de familie aan haar zijde”, laat Jani weten aan Het Nieuwsblad. “Ze woonde tot enkele maanden geleden nog thuis in Genk. We missen haar enorm, maar nemen vrede met het feit dat ze zo oud is mogen worden. En dat ze tot het einde nog zo gezond en gelukkig is geweest.” De vrouw is bijna 93 jaar geworden.