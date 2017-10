Jani en vriend doen aan gezinsuitbreiding: "Mijn lieve, kleine schat" ADN

15u27 0 Instagram janikazaltzis Celebrities Jani Kazaltsis en zijn vriend hebben een hondje in huis genomen. "Mag ik u voorstellen aan Qozmo, mijn lieve kleine schat die ik geadopteerd heb. Ik ben zo verliefd", schrijft de bekende stylist op Instagram bij een lieflijk kiekje met zijn viervoeter.

Het was oorspronkelijk eigenlijk niet de bedoeling dat de zwartharige Franse bulldog bij Jani en zijn vriend zou belanden. Het koppel leerde het hondje kennen tijdens een etentje met bekenden. Het was liefde op het eerste gezicht, maar daar leek het bij te blijven. Tot Jani wat later plots telefoon kregen van de eigenaar. Die bleek jammer genoeg allergisch aan honden en dus zocht hij nieuwe baasjes voor Qozmo. Jani en zijn vriend geven hem met veel plezier een warme thuis. Of Qosmo zich aan de nodige stijlvolle outfits moet verwachten, is niet duidelijk. Maar de hond heeft zowaar nu al wel een eigen Instagramaccount: @qozmo_the_dog.

