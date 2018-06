Janet Jackson stuurt politie naar ex-man na verontrustende berichten SD

Janet Jackson stuurt politie naar ex-man na verontrustende berichten

De politie in Malibu heeft zaterdagavond een bezoekje gebracht aan de ex-man van Janet Jackson (52). De zangeres zou hen hebben gebeld omdat ze vreesde voor de veiligheid van haar zoontje Eissa (1).

Volgens TMZ verbleef Eissa's vader Wissam Al Mana (43) in een hotel in de stad om zijn eenjarige zoon te zien. De autoriteiten namen poolshoogte, maar concludeerden dat het kind niet in gevaar was. Janet zou getipt zijn door een nanny, die haar zou hebben verteld dat Wissam agressief gedrag vertoonde.

De politie zou de twee ruziënde exen hebben gesommeerd de strubbelingen rond hun vechtscheiding op een beschaafdere manier uit te zoeken.

Janet en Wissam leerden elkaar in 2010 kennen en trouwden twee jaar later. De zangeres beviel begin 2017 op haar vijftigste van Eissa. Drie maanden later maakte de zangeres bekend dat het huwelijk over was. Haar broer Randy beschuldigde Wissam ervan Janet gevangen te hebben gehouden in huis. Ook zou hij de zangeres verbaal hebben mishandeld. "Geen enkele zwangere vrouw zou elke dag een bitch genoemd moeten worden. En dat is wat haar is overkomen", aldus Randy.