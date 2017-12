Janet Jackson heeft opnieuw gevoelens voor haar ex: "Ze is bang om opnieuw gekwetst te worden" MVO

Janet Jackson en Jermaine Dupri kunnen het weer goed met elkaar vinden. Ze zijn zelfs closer dan ooit tevoren, zegt een insider.

''Janet en Jermaine begonnen als vrienden na hun breuk, maar hun relatie is zich langzaam aan het ontwikkelen'', zegt de bron. "Janet en Jermaine hebben een hechte vriendschap en hun band is zeer sterk en echt. Jermaine kent Janet als geen ander. Hij is begripvol en hij geeft echt om haar. Hij houdt van haar. Janet is voorzichtig en verbergt haar emoties, omdat ze eerder is gekwetst, maar ze voelt een ware liefde voor Jermaine."

Janet Jackson en Jermaine Dupri gingen in 2009 na een relatie van zeven jaar uit elkaar. Ze ligt momenteel in scheiding met Wissam Al Mana, met wie ze in januari een kind kreeg. Vier maanden nadat hun zoon Eissa werd geboren gingen zijn ouders uit elkaar. Het huwelijk hield vijf jaar stand.

Janet is net klaar met het Amerikaanse deel van haar tournee 'State Of The World Tour'. Terwijl ze aan het toeren was, hield ze volgens de bron van E! News constant contact met Jermaine Dupri. Volgens Page Six was hij bij het einde van de Amerikaanse tournee in Atlanta.