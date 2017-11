Jane Seymour werd slachtoffer van seksuele intimidatie MVO

21u05 1 EPA Celebrities Actrice Jane Seymour is in het begin van haar carrière lastig gevallen door 'een van de machtigste' Hollywood-producers van dat moment. De producer probeerde haar te dwingen seksuele handelingen bij hem te verrichten maar de geboren Britse moest daar niets van hebben en vertrok. Door het incident durfde Seymour destijds een jaar niet meer te werken, vertelt ze tegen Sky News.

Seymour was door de producer, die interesse in haar had voor zijn nieuwe film, uitgenodigd in zijn huis. Toen ze arriveerde ontdekte ze dat er iets mis was. De 66-jarige actrice dacht dat er nog meer mensen zouden komen, maar er was niemand.

Nadat de producer Seymour vertelde dat ze perfect was voor de rol, verwachtte hij een wederdienst van haar. "Ik heb mijn steentje bijgedragen en nu is het jouw beurt. Je weet wat je moet doen", zou hij haar hebben gezegd. Seymour had geen andere keuze dan te vertrekken, aldus de actrice.

Het verhaal van Seymour, bekend van haar rollen in 'Live and Let Die', 'Superman' en 'Dr. Quinn', is de laatste in een overvloed van beschuldigingen van wangedrag binnen de entertainmentwereld.