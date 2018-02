Jane Seymour (67) poseert voor Playboy MVO

22 februari 2018

06u19 0 Celebrities Dat leeftijd slechts een getal is, laat Jane Seymour zien met shoot voor Playboy op 67-jarige leeftijd. De actrice deelde een foto op Instagram, waarbij ze schrijft: "Ik ben zo blij dat ik dit eindelijk met jullie kan delen! Ik ben onlangs bij mij thuis gefotografeerd en geïnterviewd voor Playboy."

Jane zegt 'beter dan ooit in haar vel te zitten op haar 67ste'. Ook is ze, naar eigen zeggen, heel open over haar loopbaan en familie in het interview. "Ik voel me nu veel sexier dan toen ik jonger was. Toen dacht ik 'oh jeetje, ik moet sexy zijn, maar hoe doe ik dat?' Het is enorm bevrijdend om nu op deze manier te leven. Ik zit echt lekker in mijn vel."

Seymour is niet naakt te zien op de foto's.