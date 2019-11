Jane Fonda voor de vierde week op rij gearresteerd tijdens klimaatprotest IB

02 november 2019

04u53

Bron: CNN 0 Celebrities In Washington is actrice Jane Fonda (81) voor de vierde week op rij gearresteerd tijdens een klimaatrally bij het Capitool.

De actrice werd ook de afgelopen drie weken tijdens het klimaatprotest opgepakt, maar dat is precies haar bedoeling. “Er is een collectieve crisis gaande, die collectieve actie vereist", zegt de 81-jarige actrice aan CNN. "Dus heb ik besloten mijn roem te gebruiken om het bewustzijn bij het publiek te vergroten over de urgentie van het klimaatprobleem. “Ik ben van plan elke vrijdag te worden gearresteerd.”

Fonda verhuisde speciaal voor vier maanden naar Washington om gemakkelijker te kunnen demonstreren. Ze hoopt door haar actieve deelname aan protesten extra aandacht te kunnen vragen voor klimaatverandering.