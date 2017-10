Jane Fonda schaamt zich: "Ik wist van gedrag Weinstein" TK

08u39

Bron: ANP 0 Photo News Celebrities Jane Fonda schaamt zich ervoor dat ze het wangedrag van Harvey Weinstein niet aan de grote klok heeft gehangen. In een interview met CNN geeft de actrice toe dat ze op de hoogte was van de praktijken van de studiobaas.

In het gesprek, dat vandaag wordt uitgezonden, vertelt de 79-jarige ster dat collega Rosanna Arquette haar ongeveer een jaar geleden vertelde over de seksuele wanpraktijken van de oprichter van The Weinstein Company. Arquette is één van de vrouwen die afgelopen week haar ervaringen met seksuele intimidatie en misbruik door Weinstein hebben gedeeld.



"Ik was niet zo dapper", antwoordt Jane op de vraag waarom ze niet naar buiten is gekomen met het verhaal. "Ik denk dat, omdat het mij zelf niet was overkomen, ik het gevoel had dat het niet aan mij was om erover te vertellen."



"Harvey gaat voor jong"

De activiste ontmoette Weinstein zelf maar één keer en dat was geen negatieve ervaring. "Maar ik ben oud en Harvey gaat voor jong, want daar is meer kwetsbaarheid."



Jane is blij dat de waarheid nu toch naar boven is gekomen, maar benadrukt dat dit soort zaken niet alleen in Hollywood voorkomen. "Laten we niet denken dat dit één verschrikkelijke, unieke zaak is. Dit gebeurt heel vaak, mannen die denken dat ze alles kunnen maken, in Hollywood en daarbuiten. In kantoren, het zakenleven, bars, restaurants, winkels, overal worden vrouwen aangerand, misbruikt en lastiggevallen."

