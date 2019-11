Jane Fonda riskeert celstraf bij nieuwe arrestatie kv

23 november 2019

03u53

Het is een kwestie van tijd dat Jane Fonda in de gevangenis belandt met haar wekelijkse klimaatprotest. Ze is al vier keer gearresteerd geweest en bij een vijfde keer moet ze mogelijk een tijdje de cel in, meldt TMZ.

De Amerikaanse actrice, die tegenwoordig vooral politiek activiste is, protesteerde vrijdag voor de zevende keer op rij bij het Capitool in Washington. Om arrestatie te voorkomen zocht ze het hogerop toen agenten wilden ingrijpen. Ze vertrok snel naar het balkon, waar ze zich veilig genoeg waande.

Justitie in Washington zegt dat Fonda niet zal worden aangeklaagd voor de vier keer dat ze is opgepakt, maar tekent wel aan dat een vijfde arrestatie haar een flinke celstraf zou kunnen opleveren. Fonda is het gezicht van de klimaatdemonstranten in Washington.