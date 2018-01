Jane Fonda liet kankergezwel verwijderen van lip MVO

06u20 0 EPA Jane Fonda Celebrities Jane Fonda heeft onlangs een operatie ondergaan om een gezwel te laten verwijderen uit haar onderlip. Dat liet de 80-jarige actrice maandag weten toen ze bij een interview verscheen met pleisters op haar lip en kin.

"Er is kanker uit mijn lip verwijderd. Ik dacht dat het geheeld zou zijn voor vandaag, maar het gaat prima met me. Ik wilde alleen de pleisters verklaren, ik loop er normaal gesproken niet zo bij", aldus Jane, die bij interviewprogramma 'Build Series' was om haar Netflixshow 'Grace And Frankie' te bespreken.

Later op de dag ging ze ook langs bij de radioshow van Howard Stern, die doorvroeg naar de verdere procedure. "Ze hebben een biopsie gedaan en ik kom er weer bovenop", verklaarde de actrice, die haar situatie relativeerde: "De wereld ligt overhoop, dit is maar een lip."