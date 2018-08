Jane Fonda is 80 en terug waar ze hoort – in de schijnwerpers Rob van Scheers

23 augustus 2018

11u46

Bron: de Volkskrant 0

Zestig jaar na haar debuut is Jane Fonda ( 80 ) met de romantische comedie Book Club weer waar ze hoort: in het middelpunt van de belangstelling.

Jane Fonda heeft een nieuwe film: Book Club. Niet dat de complete planeet daarmee tot stilstand wordt gebracht, maar het is toch wel bijzonder als je weet dat de actrice, feministe, activiste, ­fitnessgoeroe, producent en schrijfster haar allereerste filmrol reeds in april 1960 speelde. Dat is dus drie jaar voordat The Beatles hun eerste singletje uitbrachten, en zes maanden voordat John F. Kennedy de Amerikaanse presidentsverkiezingen won.

Je hebt 4% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN