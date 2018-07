Jane Fonda in de bres voor huishoudsters TK

13 juli 2018

08u04

Bron: ANP 0 Celebrities Jane Fonda heeft gisteren een bezoekje gebracht aan het Amerikaanse congres. De actrice sprak op Capitol Hill met een aantal politici, onder wie Bernie Sanders, over het lot van vrouwen die in de huishouding en op boerderijen werken.

"Deze vrouwen - vaak met een donkere huidskleur, vaak immigranten - zijn erg, erg kwetsbaar. Ze zijn enorm geïsoleerd in hun werk en hun stem wordt niet gehoord", aldus de 80-jarige Grace And Frankie-ster. "In Hollywood realiseren we ons at we het voorrecht hebben om achter deze kwetsbare vrouwen te staan die onze privileges niet hebben, wier stem niet gehoord wordt. We zijn als antennes, van die palen op de top van een berg die de signalen in de vallei opvangen en ze verder verspreiden."

Jane is al sinds de jaren 60 actief als activist, toen vooral tegen de oorlog in Vietnam. Later legde ze de focus op vrouwenzaken. Ze richtte in 2005 het Women's Media Center op en is nog altijd veelgevraagd spreekster bij discussies rond feminisme.

In een persconferentie gisteren beschreef ze volgens Variety de MeToo- en Time's Up-bewegingen als een keerpunt. "Ik had nooit gedacht dat ik de dag nog zou meemaken dat vrouwen gehoord werden", aldus het Hollywoodicoon. "Ik ben me ervan bewust dat dit kon gebeuren omdat de vrouwen die naar buiten traden met hun verhaal wit en beroemd waren. Maar al snel hoorden we van andere vrouwenbewegingen, die ons lieten weten dat ze achter ons stonden."