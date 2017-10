Jane Fonda en Helen Mirren op de catwalk ib

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Jane Fonda stopt even om model Naomi Campbell te kussen. Celebrities Cosmeticamerk L'Oréal haalde de gemiddelde leeftijd van de modellen op de Fashion Week van Parijs zondag flink omhoog. Het bedrijf vroeg Helen Mirren (72) en Jane Fonda (79) voor de catwalkshow.

Beide dames hadden duidelijk plezier tijdens de klus op de Champs-Élysées. Helen kreeg bij haar outfit een wandelstok als accessoire en 'richtte' die geregeld op het publiek. Jane, die een lange jurk in tijgerprint showde, zwaaide uitbundig naar bekenden in het publiek, stopte even om Naomi Campbell een zoen te geven en maakte met haar handen het vredesgebaar naar de fans die verder in het publiek zaten.

Ambassadeur

Zowel Jane als Helen is ambassadeur van het cosmeticamerk. De twee werden tijdens de show bijgestaan door modellen van jongere generaties. Zo liepen onder Winnie Harlow, Adriana Lima en de Nederlandse Doutzen Kroes mee.