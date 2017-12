Jane Fonda dacht dat ze eenzaam zou sterven: "Ik had nooit verwacht zo lang te leven" MVO

Actrice Jane Fonda hield er lang rekening mee dat ze eenzaam en verslaafd zou sterven. Dat zegt de onlangs tachtig jaar geworden actrice in een interview met People.

"Ik had nooit verwacht zo lang te leven", zegt ze. "En als ik aan een lang leven dacht, zag ik mijzelf niet als de levendige, nog steeds werkende en gezonde vrouw die ik nu ben."

Fonda verbrak onlangs haar acht jaar durende relatie met haar vriend Richard Perry. Over de liefde heeft ze dan ook nog wel een tip voor vrouwen. "Voel je je niet geliefd, gewenst of veilig, stop er dan mee", zei ze. "En als je wilt ruziën, zoek dan de juiste onderwerpen uit. Ruzie niet over onbelangrijke dingen."