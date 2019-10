Jane Fonda (81) alweer opgepakt bij klimaatprotest Redactie

26 oktober 2019

09u16

Bron: AD 0 Celebrities Jane Fonda houdt zich aan haar belofte om bij zo veel mogelijk klimaatprotesten aanwezig te zijn. De 81-jarige actrice werd vrijdag voor de derde keer opgepakt tijdens een rally bij het Capitool in Washington D.C.

Ook acteur Ted Danson deed mee en werd in de boeien geslagen, melden Amerikaanse media. Volgens omstanders gaven Fonda en Danson elkaar geboeid een high five. In totaal werden 32 mensen meegenomen naar het politiebureau. Alle demonstranten kregen een boete voor het verstoren van de openbare orde.

Extra aandacht

De actrice werd ook de afgelopen twee weken opgepakt, maar daar zit ze niet mee. Fonda verhuisde speciaal naar Washington om gemakkelijker te kunnen demonstreren. Ze hoopt door haar actieve deelname aan protesten extra aandacht te kunnen vragen voor klimaatverandering.